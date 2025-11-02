快訊

全民權證／智邦 二檔活力旺

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

智邦（2345）9月營收243.18億元，月減5.2%，年增142%，歷史同期新高；第3季營收729.48億元，季增20.4%，年增159%，為歷史新高；今年前九月營收1,763億元，年增146.7%。智邦指出，營收成長主因客戶需求增加。

外資認為，智邦800G交換器將進入爆發性需求，Trainium 3將推升平均單價，有助ASIC加速器業務成長。智邦2026年800G交換器貢獻營收可占15%；2027年達20%；加上AWS ASIC加速器業務含金量，調高智邦2025年、2026年及2027年獲利表現，上修成長10%、36%、36%。

看好智邦的投資人，可利用價內10%至價平、操作天期90天以上的商品。（台新託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

