快訊

黃仁勳福斯受訪點名這幾家台廠 助輝達9個月實現在美全程先進製造

美軍是否協防台灣？川普回應 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

史上最大球賽！2026美加墨世界盃還有誰參賽？

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／穩懋 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

穩懋（3105）受惠美系手機新機發表，加上Wi-Fi 7新規格滲透率提升，第3季稅後純益10.7億元，年增逾三倍，較每股純益2.52元，累計今年前三季每股純益1.57元。

法人認為，第3季稼動率回升幅度優於預期，帶動毛利率回升，加上業外認列不動產處分利益，挹注獲利表現。展望後市，第4季營收季增low-single digit（1%至4%），主因手機備貨延續，Cellular、Others業務將持續成長，Infra業務受惠於LEO及光通訊GaAs驅動IC需求穩健成長，毛利率預計high-twenties（26%至29%）。

看好穩懋的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證 。

（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

穩懋 毛利率

延伸閱讀

輝達攜諾基亞攻 AI-RAN 榮群、互動成為隱藏版贏家

創意、世芯 權證押逾四個月

華通、富喬 權證四檔馬力強

穩懋第3季每股賺2.52元

相關新聞

陽明、萬海 認購揚帆

川習會後，美國對中國大陸進口的商品關稅徵收從57.6%降10%至47.6%，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數已出現連四...

台燿、台光電 四檔放閃

台股上周五（10月31日）由紅翻黑，下跌54點收28,233點，盤面上，多頭在AI族群間輪動，資金點火台燿（6274）、...

亞翔、川湖 選逾三個月

台股上周高檔震盪，盤面上以題材個股為主，其中亞翔（6139）、川湖（2059）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏...

全民權證／愛普 挑價內外20%

愛普*（6531）產品大舉應用到邊緣運算，加上受惠於全球AI需求強勁，CoWos-S interposer需嵌入大量電容...

全民權證／穩懋 瞄準逾90天

穩懋（3105）受惠美系手機新機發表，加上Wi-Fi 7新規格滲透率提升，第3季稅後純益10.7億元，年增逾三倍，較每股...

全民權證／智邦 二檔活力旺

智邦（2345）9月營收243.18億元，月減5.2%，年增142%，歷史同期新高；第3季營收729.48億元，季增20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。