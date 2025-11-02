聽新聞
全民權證／愛普 挑價內外20%
愛普*（6531）產品大舉應用到邊緣運算，加上受惠於全球AI需求強勁，CoWos-S interposer需嵌入大量電容，愛普提供的解決方案能符合客戶的要求，今年會有明顯營收貢獻，兩大動能都將助攻營運成長。
法人指出，愛普今年贏得首個非加密領域邊緣AI的VHMStack專案，預期將於2028年量產。另外，還有數個專案正在與客戶討論規格中，量產需要再二、三年的時間。另外，新的ApSRAM預計將於2025年第4季進入量產，2026年開始貢獻營收。
權證發行商建議，看好愛普*的投資人，可買進價內外程度在20%以內、且距到期日90天以上的認購權證入手。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
