期貨商論壇／黃金期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理

金價格在2025年10月20日創下歷史新高4,380美元後出現回檔，主因美中貿易戰緩和、全球地緣政治事件降溫，避險資金流出，削弱黃金避險買盤的支撐力量。此外，技術面超漲後的獲利了結賣壓出籠、槓桿與投機資金積累一段時間後出現的踩踏式賣壓。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，黃金持有量同步在10月20日的1,058.66公噸達到最高水位，之後隨著金價回檔，持有量出現下滑的情況，截至10月30日為止，黃金持有量為1,036.05公噸，基金減碼多方動能有所衰減，不利短期後勢。此外，CFTC非商業交易人籌碼因美國政府停擺，近期並無公布相關數據。

技術面來看，金價於10月創高後回檔跌破周、月線，同時指標KD高檔鈍化將近兩個月終於走空回落，同時周線KD也在高位向下交叉，代表此波從8月中旬起黃金價格的多頭走勢告一段落。短線上，周KD低檔收斂行情暫時止穩，金價或有反彈的機會，但中期型態已經有偏弱的跡象，此時進場須審慎對應。投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

