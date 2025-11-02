快訊

台指期 維持多頭態勢

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股上周五（31日）高檔震盪，終場下跌54點、收在28,233點；台指期上漲32點、至28,431點，正價差為197.65點。期貨商建議，目前台指期維持多頭排列，且均線持續走升，整體偏多架構明確，下方月線為重要多空分水線。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少1,360口至3,204口，其中外資淨空單減少1,810口至22,936口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加852口至6,964口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，上周五外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守不變，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股進入壓縮震盪整理格局，目前在10月27日多方缺口不破下，短線拉回依舊可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期上周五呈高檔震盪格局，早盤一度上漲近200點，以28,588點再度改寫歷史新高點，不過受到台積電殺尾盤的影響，指數漲幅收斂，終場以十字線作收。目前指數維持多頭排列，且均線持續走升，整體偏多架構明確，下方月線為重要多空分水線。

永豐投顧指出，選擇權未平倉量部分，月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.13；VIX指數下降0.57至25.3。

整體來說，上周五尾盤爆量急殺，打亂多頭節奏，但未改變趨勢主體，行情由單邊上攻轉為高檔震盪，年底3萬點目標仍有機會，但路徑將更曲折。操作上，宜採拉回分批布局、嚴設防守區間，以應對權值股尾盤波動的干擾。

選擇權 台指期 期貨

