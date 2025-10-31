亞馬遜等AI巨頭財報佳 台指期夜盤伺機翻紅

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
亞馬遜（Amazon）的雲端事業AWS上季營收成長報喜。（路透）
台指期夜盤31日開盤後，在亞馬遜等AI巨頭亮麗的財報與展望中，以28,430點平盤開出後，雖一度翻黑下跌、但隨即上衝至28,458點，卻無奈在美股電子盤不給力，道瓊一度由紅翻黑下，指數曾下殺至28,334點、下跌96點，但在晚間8點50分左右，夜盤指數在28,404點、約下跌20點附近遊走。

亞馬遜在盤前公布的第3季財報獲利優於預期，AWS成長，並加碼全年資本支出逾1,200億美元中，激勵電子盤股價大漲逾12%，同時，蘋果公布的第4季營收、獲利優於市場預期，執行長庫克更樂觀預測iPhone 17系列強勁需求的帶動，預估本季營收成長至少一成下，電子盤股價同步反彈，帶動那斯達克盤大漲逾300點，也穩住台指期多頭人氣，而呈現震盪格局，伺機翻紅。

其中，台積電（2330）在夜盤交易間8點50分時，一度來到1,510元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期上漲0.2%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股31日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌54點，收28,233點，其中，外資現貨賣超283.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,810口至22,933口；投信賣超31.1億元，自營商買超74.8億元，三大法人合計賣超240.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，31日台股價跌量縮，雖日KD死亡交叉、且成交量能萎縮，但5日線尚未跌破，多頭架構沒有改變，待量能回到5日均量之上，仍有機會挑戰28,527點歷史新高，短線支撐暫看5日線28,151點。

亞馬遜 台指期

11月台股期指漲32點

台北股市今天終場跌54.18點，收28233.35點。11月台指期以28431點作收，上漲32點，與現貨相較，正價差19...

11月電子期漲　金融期跌

台北股市今天下跌54.18點，收28233.35點。11月電子期收1712.4點，上漲4.45點，正價差14.54點；1...

台指期力守紅盤 終場上漲32點、收在28,431點

台股指數31日終場翻黑，台指期力守紅盤，開盤以28,478點開出，盤中震盪，終場收在28,431點，上漲32點，漲幅0....

台指期 高檔震盪格局

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，盤中市場觀望於韓國釜山召開的川習會，指數震盪數度翻黑，隨後於平盤附近遊走，終場成交量能放...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

聯準會（Fed）在最新會議中再宣布降息25個基點，但明顯帶有「勉強」意味，並非為了刺激經濟，更像是因應金融市場壓力與就業...

