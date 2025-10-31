創意、世芯 權證押逾四個月

ASIC概念股的創意（3443）、世芯-KY（3661）近日走勢相對強勁，但大盤高檔易震盪，權證發行商表示，可挑選相關認購權證短線操作。

創意第4季營收預估將季增雙位數百分比，單季營收預計將有望創新高。法人觀察到創意合約負債自110億元下降至101億元，同步「Others」應用在第4季貢獻28.5億元，顯示加密貨幣相關動能仍在。存貨結構方面，在製品存貨金額自36億元跳升至68億元，研判主要與北美CSP專案有關，且多與CoWoS封裝中的Interposer相關，隱含北美CSP AI加速器專案營收貢獻在即。

世芯-KY今年為營運低谷但並不影響未來幾年的成長動能，AWS Trainium3預計在明年第1季正式量產，在第2季開始放量，目前推估該AI加速晶片產值約20億美元，在2027年則有AWS Trainium3加強版本量產，預估貢獻產值約25至30億美元。在2奈米專案進度方面，雖然AWS尚未確定最終供應商，但世芯憑藉與Astera Labs、AYAR Labs、光程研創等合作夥伴的緊密關係，有望繼續取得AWS Trainium4後段設計權，將提升其競爭力。

由於2奈米晶片的設計難度與造價的提升，法人表示，世芯若成功取得AWS Trainium4專案，將確保在2028~2029年維持高速成長的步伐。

世芯過往因客戶過於集中，主要客戶出現問題時對營運影響顯著，因此積極尋求多元化客戶。根據市場調查，美國兩大科技巨頭與世芯洽談合作，相關合作進展樂觀。

看好創意、世芯-KY後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的認購權證入手。