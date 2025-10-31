華通、富喬 權證四檔馬力強

台股資金持續輪動，在整理一段時間後，近來資金重回印刷電路板（PCB）族群，包括HDI板廠華通（2313）、上游玻纖紗的富喬（1815）等，昨（31）日股價逆勢上揚。華通更因同時具備iPhone供應鏈、低軌衛星等題材，相關權證備受矚目。

華通受惠蘋果iPhone 17系列新機備貨，第3季營收季增一成，因稼動率提升，推升毛利率跟進走揚。由於蘋果法說會對新機後續銷售看法樂觀，法人預估，華通第4季營收及毛利率可望持續走高。另外預測折疊手機可望帶動明年下半年的換機潮，也將帶動高階軟板的出貨。

此外，法人預估明年低軌衛星貢獻華通的營收比重，將可提高到逾兩成，帶動華通產品組合持續轉佳。另外受地緣政治影響，歐美網通客戶紛紛要求供應鏈轉往東南亞，因此華通已於泰國擴充新產能，以因應衛星通訊客戶需求。預估華通低軌衛星相關產品產品將轉往泰國廠生產，台灣廠也將轉型到高效能運算產品，有利華通長線營運。

富喬為玻纖紗、玻纖布生產製造商，具備紗、布垂直整合的能力，在高階品項供料的生產鏈上得以占有一席之地。富喬因擁有自己的紗源及開發Low Dk玻纖布技術，不若其他業者會受紗源供給短缺的影響，有利其調整高階玻纖價格，以反映原物料、電價等成本上揚。

權證發行商表示，投資人若看好華通與富喬後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期80天以上的權證，以小金搏大利。