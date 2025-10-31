全民權證／智邦 挑價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

智邦（2345）受惠高階800G交換器、AI加速卡出貨成長，營運看俏。法人分析，AI card產品Q4雖進入產品轉換期，營收將下滑，因智邦已切入多家大型雲端服務供應商業者供應鏈，在400G與800G交換器產品出貨增加，整體營收將僅小幅下滑。

近期OpenAI結盟AMD，將合作建置6GW的資料中心，法人看好，AI未來需更強的整合度、更強的運算能力，及融合運算引擎、軟體等多種功能的無縫銜接網路，包括AMD等大廠採開放標準整體設計，有利智邦市場規模擴大。權證發行商表示，看好智邦投資機會的投資人，可挑價內外10%以內，有效天期逾100天的權證介入，參與個股行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

台積電攻上1525元後急殺翻黑…台股下跌54點 三大法人賣超240億元

OpenAI估值衝1兆美元 預計明年申請IPO 目標籌資600億美元

全民權證／智邦 押寶長天期

路透：OpenAI為IPO鋪路 公司估值上看1兆美元

相關新聞

創意、世芯 權證押逾四個月

ASIC概念股的創意（3443）、世芯-KY（3661）近日走勢相對強勁，但大盤高檔易震盪，權證發行商表示，可挑選相關認...

華通、富喬 權證四檔馬力強

台股資金持續輪動，在整理一段時間後，近來資金重回印刷電路板（PCB）族群，包括HDI板廠華通（2313）、上游玻纖紗的富...

全民權證／昇達科 兩檔威風

昇達科（3491）近期股價修正後反彈。市場分析認為，昇達科受惠於全球通訊基礎建設升級、新興衛星通訊領域的雙重需求驅動，後...

全民權證／智原 選逾五個月

智原（3035）未來主要成長動能來自先進製程與先進封裝，過去幾年累積多個合作伙伴，將強化設計能力。法人估Q4營收季減高個...

全民權證／智邦 挑價內外10%

智邦（2345）受惠高階800G交換器、AI加速卡出貨成長，營運看俏。法人分析，AI card產品Q4雖進入產品轉換期，...

最牛一輪／緯穎帶勁 國泰54叫好

緯穎（6669）AWS Trainium 2組裝量於第3季達到高峰，預估今年Trainium 2伺服器機櫃量達4萬櫃，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。