全民權證／智邦 挑價內外10%
智邦（2345）受惠高階800G交換器、AI加速卡出貨成長，營運看俏。法人分析，AI card產品Q4雖進入產品轉換期，營收將下滑，因智邦已切入多家大型雲端服務供應商業者供應鏈，在400G與800G交換器產品出貨增加，整體營收將僅小幅下滑。
近期OpenAI結盟AMD，將合作建置6GW的資料中心，法人看好，AI未來需更強的整合度、更強的運算能力，及融合運算引擎、軟體等多種功能的無縫銜接網路，包括AMD等大廠採開放標準整體設計，有利智邦市場規模擴大。權證發行商表示，看好智邦投資機會的投資人，可挑價內外10%以內，有效天期逾100天的權證介入，參與個股行情。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
