全民權證／昇達科 兩檔威風

昇達科（3491）近期股價修正後反彈。市場分析認為，昇達科受惠於全球通訊基礎建設升級、新興衛星通訊領域的雙重需求驅動，後市營運動能強勁。

從基本面來看，昇達科在微波與毫米波通訊元件領域深耕多年，產品廣泛應用於5G/6G基地台回傳網路；隨全球低軌衛星服務商積極部署，已切入關鍵零組件供應鏈，搭上「太空經濟」的成長列車。法人預期，衛星通訊相關訂單將成為公司營收獲利成長主要引擎。

昇達科在技術線圖上呈震盪整理後緩步墊高格局，顯示長線買盤支撐力道堅實。權證發行商指出，看好昇達科中長期表現，盼提高資金運用效率的投資人，可選價內外20％以內、到期天數逾90天標的。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）