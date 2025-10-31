富邦期貨榮獲2025年台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦期貨參加「2025年台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」頒獎典禮，由富邦期貨協理張書源(右)代表出席領獎。(富邦期貨/提供)
富邦期貨參加「2025年台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」頒獎典禮，由富邦期貨協理張書源(右)代表出席領獎。(富邦期貨/提供)

為推動「全齡友善職場」政策，台北市政府自2023年起每年舉辦「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，鼓勵企業打造青銀共融的工作環境。2025年邁入第三屆，富邦期貨榮獲此項殊榮，展現促進中高齡友善職場的努力與承諾。

台灣將邁入「超高齡社會」，人口結構劇烈變化使企業在人力資源與組織文化上面臨重大挑戰。富邦期貨因應此趨勢，積極打造友善中高齡員工的職場環境，包含：配置大尺寸電腦螢幕及防藍光片、更換LED燈管改善照明、規劃多元職能教育訓練課程，並提供各項平衡工作與生活、身心健康促進的活動，如社團活動、員工旅遊、健檢及免費心理諮商服務等，使中高齡員工能夠安心工作、持續成長。

富邦期貨亦推動「青銀共學」與「職務再設計」，促進世代間的互學與理解。透過青銀共學，鼓勵年輕員工擔任數位導師，協助中高齡員工提升數位素養；同時，中高齡員工也分享其豐富的職場智慧與實務經驗，促進世代間的互學與理解，形塑正向職場文化。職務再設計方面，則依據員工年齡與身心狀況，重新規劃工作內容與負荷，讓中高齡員工能在適切崗位上持續發揮價值。

富邦期貨表示：「中高齡員工不只是過去的見證者，更是未來的參與者。」面對高齡化社會的挑戰，唯有讓各世代員工都能在職場中找到定位、發揮所長，才能真正實現永續發展與社會共好。未來，富邦期貨將持續推動相關措施，完善照顧員工需求，提升幸福感與向心力，深化員工對企業的認同感，持續營造共好、共融、共享的友善職場。

中高齡 職場 期貨

