11月電子期漲　金融期跌

中央社／ 台北31日電

台北股市今天下跌54.18點，收28233.35點。11月電子期收1712.4點，上漲4.45點，正價差14.54點；11月金融期收2207.6點，下跌11.2點，正價差8.24點。

11月電子期以1712.4點作收，上漲4.45點，成交808口。12月電子期以1715點作收，上漲5.95點，成交1口。

電子現貨以1697.86點作收，下跌1.66點；11月電子期貨與現貨相較，正價差14.54點。

11月金融期以2207.6點作收，下跌11.2點，成交110口。12月金融期以2213.4點作收，下跌8.6點，成交6口。

金融現貨以2199.36點作收，下跌15.43點；11月金融期貨與現貨相較，正價差8.24點。實際收盤價以期交所公告為準。

