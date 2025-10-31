聽新聞
台指期力守紅盤 終場上漲32點、收在28,431點
台股指數31日終場翻黑，台指期力守紅盤，開盤以28,478點開出，盤中震盪，終場收在28,431點，上漲32點，漲幅0.11%。
另外，台積電期收1,515元，上漲5元，電子期上漲0.26%，中型100期貨上漲0.77%。
美國股市三大指數周四收跌，道瓊工業指數下跌109.88點，跌幅0.2%，收報47,522.12點；標普500指數下跌68.25點，跌幅1%，收在6,822.34點；那斯達克綜合指數下跌377.33點，跌幅1.6%，收在23,581.14點。
台指期淨部位方面，三大法人台指期未平倉淨空單增加345口至4,564口，其中外資淨空單增加325口，增至24,746口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少78口至6,112口。
法人表示，台股雖短線受制於消息面反覆但結構仍健康，盤面輪動快速且資金未明顯撤出，預期後續將進入高檔震盪整理階段。若美元續弱且美債殖利率下行，則電子權值股仍有撐盤機會；後續須待美國政府開門後才能有更多數據供聯準會決策。
