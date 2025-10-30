美股漲跌互見、台積電 ADR 翻紅 台指期夜盤跌點收斂
美股開盤呈現漲跌互見，四大指數中僅道瓊指數走揚，連帶台指期夜盤30日呈現高檔震盪，截至10點，高低點差距222點，在28,200點至28,500點間震盪，不過，隨著台積電ADR翻紅，台指期夜盤跌點也隨之收斂。
川習會結束後，美國總統川普在空軍一號發表音訊談話，他形容這次會談「滿分10分有12分之高」，並與中國大陸國家主席習近平「達成共識」，預計很快簽署協議。
不過，股市先行反應利多消息，指標股如輝達（NVIDIA）、微軟、特斯拉、亞馬遜、超微（AMD）等紛紛拉回，而Meta因上季認列一筆近160億美元、與美國總統川普「大而美法案」相關的一次性費用，拖累了第3季獲利，股價跌幅超過一成。
展望後市，永豐期貨認為，整體來說，台股雖短線受制於消息面反覆但結構仍健康，盤面輪動快速且資金未明顯撤出，預期後續將進入高檔震盪整理階段。若美元續弱且美債殖利率下行，則電子權值仍有撐盤機會；後續仍需待美國政府開門後才能有更多數據供聯準會決策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言