快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／聯電 選價內外10%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

聯電（2303）與客戶在多個廠區緊密合作進行技術和產品驗證，以因應對等關稅，降低特定地點的風險並確保供應鏈的韌性。各個產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常。

雖然成熟製程競爭激烈，但聯電價格策略保持彈性，和客戶共同提升市占率；聯電著重在高階智慧型手機顯示器、智慧型手機射頻前端模組及產品組合優化。2026年第1季可能是年度中較具挑戰性的一季。儘管全球持續存在經濟和地緣政治的不確定性，2025年業務成長動能將會延續到2026年。

權證券商建議，看好聯電後市股價表現的投資人，建議利用價外10%左右、可操作天期100天以上的認購權證靈活操作。（群益金鼎證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

聯電 智慧型手機 權證

延伸閱讀

聯電推55奈米 BCD 平台

「需求很急很快啊！」聯電50億美元擴廠新加坡竹科 打造非中非台新模式

聯電9月營收月增4% 2025年全年拚走揚

台積、聯電 認購放閃

相關新聞

台指期 高檔震盪格局

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，盤中市場觀望於韓國釜山召開的川習會，指數震盪數度翻黑，隨後於平盤附近遊走，終場成交量能放...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

聯準會（Fed）在最新會議中再宣布降息25個基點，但明顯帶有「勉強」意味，並非為了刺激經濟，更像是因應金融市場壓力與就業...

期貨商論壇／南亞科期 分批買

南亞科（2408）最大股東為台塑集團的南亞，為全球第四大DRAM廠；雖股價短線漲幅頗大，但近期法人持續加碼建議可利用股價...

鴻海、緯穎 挑逾90天

台股昨（30）日呈現高檔震盪，早盤一度上漲超過200點，不過，買盤追價謹慎，終場由紅翻黑，下跌7點，收28,287點，盤...

中砂、昇陽半 四檔靚

晶背供電（Backside Power Delivery）技術大幅縮短供電距離並降低阻抗。中砂（1560）憑藉PYRAD...

全民權證／日月光 二檔耀眼

日月光投控（3711）受惠AI帶動，第3季獲利季增45%，加上外資摩根士丹利（大摩）調升目標價至228元，激勵昨（30）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。