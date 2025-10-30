聽新聞
全民權證／聯電 選價內外10%
聯電（2303）與客戶在多個廠區緊密合作進行技術和產品驗證，以因應對等關稅，降低特定地點的風險並確保供應鏈的韌性。各個產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常。
雖然成熟製程競爭激烈，但聯電價格策略保持彈性，和客戶共同提升市占率；聯電著重在高階智慧型手機顯示器、智慧型手機射頻前端模組及產品組合優化。2026年第1季可能是年度中較具挑戰性的一季。儘管全球持續存在經濟和地緣政治的不確定性，2025年業務成長動能將會延續到2026年。
權證券商建議，看好聯電後市股價表現的投資人，建議利用價外10%左右、可操作天期100天以上的認購權證靈活操作。（群益金鼎證券提供、記者廖賢龍整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
