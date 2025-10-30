快訊

全民權證／智邦 押寶長天期

記者高瑜君整理

智邦（2345）9月營收243.18億元，月減5.2%，年增142%；第3季營收729.48億元，季增20.4%，年增159%；今年前九月營收1,763億元，年增146.7%。

法人認為，智邦在白牌網路交換器市場市占率高達60%以上，產品為網路交換器占58%，以超大型資料中心為例，每10萬台伺服器、搭配1萬台高階網路交換器、100萬組光纖通訊收模組，大型數據中心已搭載400G Switch傳輸規格，朝800G Switch升級汰換，AWS ASIC拉貨動能優於預期，預期2025年與2026年營運可望再度創高。

權證發行商建議，看好智邦後市表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期四個月以上的認購權證，參與偏多行情。（永豐金證券提供、記者高瑜君整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

智邦

