全民權證／日月光 二檔耀眼

日月光投控（3711）受惠AI帶動，第3季獲利季增45%，加上外資摩根士丹利（大摩）調升目標價至228元，激勵昨（30）日股價在大盤中逆勢收漲1.8%，連動相關認購權證紛紛大漲。

大摩表示，半導體價格通膨已開始，且漲價現象擴散至台灣後段製程代工廠。由於台積電已敲定2026年晶圓價格上調3~5%，大摩預期先進封裝價格將上漲5~10%，這是自新冠疫情晶片短缺以來的首波漲價循環。

由於看好日月光投控後市營運表現，大摩給予「優於大盤」評級，並將目標價上調至228元，調幅21%。權證發行商建議，看好日月光投控後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距到期日逾四個月的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供、記者魏興中整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）