鴻海、緯穎 挑逾90天

台股昨（30）日呈現高檔震盪，早盤一度上漲超過200點，不過，買盤追價謹慎，終場由紅翻黑，下跌7點，收28,287點，盤面上，鴻海（2317）、緯穎（6669）等AI股領先上漲。發行券商指出，看好AI股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

隨著AI伺服器持續放量、持續拓展AI伺服器的客戶及產品等動能，鴻海9月營收為8,371億元，月增38.01%，年增14.19%；第3季營收為2.05兆元，季增14.47%，年增10.99%；累計前九月營收為5.49兆元，年增16.27%。

法人指出，下半年進入iPhone 17備貨與消費電子旺季，規格升級可望帶動換機潮，同時，AI伺服器出貨動能持續放大，並於第4季開始由GB 300接棒成為主要出貨動能。

長期而言，隨著GB系列持續推進並於2026年下半年迎來Rubin系列，加上與東元策略聯盟切入L12模組化資料中心，進一步打開主權AI專案及東南亞、歐洲與中東等新市場，結合既有CSP客戶訂單，有望在AI基礎建設浪潮中持續鞏固市占並維持長期成長潛力。

緯穎9月營收為863.16億元，月減10.07%、年增150.16%；第3季營收2,668.22億元，季增20.87%，年增172.7%；累計前九個月營收為6,582.22億元，年增168.74%。

法人認為，ASIC AI伺服器出貨強勁，緯穎負責輝達、甲骨文、亞馬遜代工，居美系雲端客戶主力ODM，且有全球化生產布局強化競爭力與彈性，並且新增甲骨文、GB 200訂單，帶動營收與獲利上修。

權證發行商建議，看好鴻海、緯穎可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。