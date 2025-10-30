台指期 高檔震盪格局

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，盤中市場觀望於韓國釜山召開的川習會，指數震盪數度翻黑，隨後於平盤附近遊走，終場成交量能放大，指數下跌7點收28,287點。台指期則下跌16點收28,398點，正價差110.47點，外資淨空單增加325口至24,746口。

三大法人台指期未平倉淨空單增加345口至4,564口，其中外資淨空單增加325口，增至24,746口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少78口至6,112口。

其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為300餘口，買權賣權OI總量呈現相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月第五周周五結算的大量區買權OI落在29,000點，賣權最大OI落在27,800點；月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點。外資台指期買權淨金額4.36億元、賣權淨金額0.16億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股雖短線受制於消息面反覆但結構仍健康，盤面輪動快速且資金未明顯撤出，預期後續將進入高檔震盪整理階段。若美元續弱且美債殖利率下行，則電子權值股仍有撐盤機會；後續須待美國政府開門後才能有更多數據供聯準會決策。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守不變，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股量價齊揚態勢不變，在27日多方缺口不破下，短線拉回依舊可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈高檔震盪格局，早盤一度上漲超過百點，再度改寫歷史新高點，不過高檔震盪加劇，終場指數由紅翻黑，以十字線作收。目前指數維持多頭排列，且均線持續向上走升，整體偏多架構明確，下方月線為重要多空分水線。