快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 高檔震盪格局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，盤中市場觀望於韓國釜山召開的川習會，指數震盪數度翻黑，隨後於平盤附近遊走，終場成交量能放大，指數下跌7點收28,287點。台指期則下跌16點收28,398點，正價差110.47點，外資淨空單增加325口至24,746口。

三大法人台指期未平倉淨空單增加345口至4,564口，其中外資淨空單增加325口，增至24,746口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少78口至6,112口。

其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為300餘口，買權賣權OI總量呈現相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月第五周周五結算的大量區買權OI落在29,000點，賣權最大OI落在27,800點；月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點。外資台指期買權淨金額4.36億元、賣權淨金額0.16億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股雖短線受制於消息面反覆但結構仍健康，盤面輪動快速且資金未明顯撤出，預期後續將進入高檔震盪整理階段。若美元續弱且美債殖利率下行，則電子權值股仍有撐盤機會；後續須待美國政府開門後才能有更多數據供聯準會決策。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守不變，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股量價齊揚態勢不變，在27日多方缺口不破下，短線拉回依舊可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈高檔震盪格局，早盤一度上漲超過百點，再度改寫歷史新高點，不過高檔震盪加劇，終場指數由紅翻黑，以十字線作收。目前指數維持多頭排列，且均線持續向上走升，整體偏多架構明確，下方月線為重要多空分水線。

選擇權 台指期

延伸閱讀

台指期震盪走跌 收28,398點、下跌16點

台指期 外資樂觀布局

輝達、台積電ADR領軍 台指期夜盤再創28,525點歷史新高

台指期 短線高檔震盪

相關新聞

台指期 高檔震盪格局

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，盤中市場觀望於韓國釜山召開的川習會，指數震盪數度翻黑，隨後於平盤附近遊走，終場成交量能放...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

聯準會（Fed）在最新會議中再宣布降息25個基點，但明顯帶有「勉強」意味，並非為了刺激經濟，更像是因應金融市場壓力與就業...

期貨商論壇／南亞科期 分批買

南亞科（2408）最大股東為台塑集團的南亞，為全球第四大DRAM廠；雖股價短線漲幅頗大，但近期法人持續加碼建議可利用股價...

鴻海、緯穎 挑逾90天

台股昨（30）日呈現高檔震盪，早盤一度上漲超過200點，不過，買盤追價謹慎，終場由紅翻黑，下跌7點，收28,287點，盤...

中砂、昇陽半 四檔靚

晶背供電（Backside Power Delivery）技術大幅縮短供電距離並降低阻抗。中砂（1560）憑藉PYRAD...

全民權證／日月光 二檔耀眼

日月光投控（3711）受惠AI帶動，第3季獲利季增45%，加上外資摩根士丹利（大摩）調升目標價至228元，激勵昨（30）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。