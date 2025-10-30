期貨商論壇／匯率期 靈活布局

聯準會（Fed）在最新會議中再宣布降息25個基點，但明顯帶有「勉強」意味，並非為了刺激經濟，更像是因應金融市場壓力與就業數據放緩的策略性讓步。投資人應將操作焦點放在利率預期差與市場情緒變化，而非單邊押注美元弱勢。

這是一場「被迫降息」後的匯率再平衡，各幣別期貨皆進入策略性盤整期，真正的方向仍待年底經濟數據與央行語氣揭曉，投資人可透過匯率期貨尋找獲利空間。

由於市場對聯準會未來貨幣政策走向出現更高不確定性，美元指數短線回落，但市場普遍不敢斷言「美元反轉」已成事實，也使得其他主要貨幣及相關匯率期貨成為觀察焦點。

歐元方面，雖受惠於美元利率下行，但歐洲央行自身通膨仍高、經濟成長疲弱，使其無法大幅轉向寬鬆。歐元兌美元期貨價格短線走強，但上方壓力仍重。

日圓則是另一焦點，本次降息帶動美日利差縮小，使日圓期貨反彈明顯，然而日本央行仍維持極度寬鬆政策，實際收益率差距仍存在。

各主要幣別之間的相對強弱，反映的是市場對不同央行政策節奏的再評價，而非單純的「美元貶、他幣升」。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）