期貨商論壇／南亞科期 分批買

南亞科（2408）最大股東為台塑集團的南亞，為全球第四大DRAM廠；雖股價短線漲幅頗大，但近期法人持續加碼建議可利用股價回檔時分批布局。

受惠三大原廠美光、三星、海力士策略性減產，將部份NAND產能轉去做HBM並將較為低階的NAND Flash如SLC、MLC轉做TLC及QLC，使DRAM和NAND Flash的價格都出現明顯止跌回升的跡象，尤其是DDR4現貨價已與DDR5呈現倒掛，反映出部分模組廠今年第2季回補庫存力道強勁。

展望下半年，DDR4報價因產品交替期依然會呈現倒掛，記憶體產業熱度與報價呈正相關，預估現貨價將持續維持高檔。至於2026年，預期DDR4的供需比會比2021年還吃緊，對標2021供需比0.91，PB值達2倍來看，南亞科2026年DDR4供需比平均0.7，PB值有機會超過2倍以上。

籌碼面變化觀察，外資及投信法人持續吸納籌碼，10月買超逾5萬張，且買盤仍在持續中，顯示法人看好南亞科長線展望。就技術面而言，此波股價自9月低檔起漲至今，短、中、長期均線已呈現多頭排列，有利股價持續攻高。

（台新期貨提供）

