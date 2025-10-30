快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

期貨商論壇／南亞科期 分批買

經濟日報／ 記者高瑜君整理
南亞科。聯合報系資料照
南亞科（2408）最大股東為台塑集團的南亞，為全球第四大DRAM廠；雖股價短線漲幅頗大，但近期法人持續加碼建議可利用股價回檔時分批布局。

受惠三大原廠美光、三星、海力士策略性減產，將部份NAND產能轉去做HBM並將較為低階的NAND Flash如SLC、MLC轉做TLC及QLC，使DRAM和NAND Flash的價格都出現明顯止跌回升的跡象，尤其是DDR4現貨價已與DDR5呈現倒掛，反映出部分模組廠今年第2季回補庫存力道強勁。

展望下半年，DDR4報價因產品交替期依然會呈現倒掛，記憶體產業熱度與報價呈正相關，預估現貨價將持續維持高檔。至於2026年，預期DDR4的供需比會比2021年還吃緊，對標2021供需比0.91，PB值達2倍來看，南亞科2026年DDR4供需比平均0.7，PB值有機會超過2倍以上。

籌碼面變化觀察，外資及投信法人持續吸納籌碼，10月買超逾5萬張，且買盤仍在持續中，顯示法人看好南亞科長線展望。就技術面而言，此波股價自9月低檔起漲至今，短、中、長期均線已呈現多頭排列，有利股價持續攻高。

（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

南亞科 期貨交易

台指期 高檔震盪格局

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，盤中市場觀望於韓國釜山召開的川習會，指數震盪數度翻黑，隨後於平盤附近遊走，終場成交量能放...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

聯準會（Fed）在最新會議中再宣布降息25個基點，但明顯帶有「勉強」意味，並非為了刺激經濟，更像是因應金融市場壓力與就業...

期貨商論壇／南亞科期 分批買

南亞科（2408）最大股東為台塑集團的南亞，為全球第四大DRAM廠；雖股價短線漲幅頗大，但近期法人持續加碼建議可利用股價...

鴻海、緯穎 挑逾90天

台股昨（30）日呈現高檔震盪，早盤一度上漲超過200點，不過，買盤追價謹慎，終場由紅翻黑，下跌7點，收28,287點，盤...

中砂、昇陽半 四檔靚

晶背供電（Backside Power Delivery）技術大幅縮短供電距離並降低阻抗。中砂（1560）憑藉PYRAD...

全民權證／日月光 二檔耀眼

日月光投控（3711）受惠AI帶動，第3季獲利季增45%，加上外資摩根士丹利（大摩）調升目標價至228元，激勵昨（30）...

