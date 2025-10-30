快訊

台指期震盪走跌 收28,398點、下跌16點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期30日拉回整理，開盤以28,430點開出，盤中震盪，終場小跌，收在28,398點，下跌16點，跌幅0.06%。中央社
台指期30日拉回整理，開盤以28,430點開出，盤中震盪，終場小跌，收在28,398點，下跌16點，跌幅0.06%。

另外，台積電（2330）期收平盤1,510元，下跌5元，電子期跌1.8%，中型100期貨下跌0.2%。

美股四大指數29日小跌，道瓊工業指數下跌74.37點，跌幅0.2%，報47,632.00點；標普500指數微跌0.30點，報6,890.59點；那斯達克綜合指數上漲130.98點，漲幅0.6%，報23,958.47點。

台指期淨部位方面，三大法人29日淨空單減少2,509口至4,219口，其中外資淨空單減少3,033口至24,421口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,835口至6,190口。

法人表示，台指期目前指數維持多頭排列，且均線持續向上走升，整體偏多架構明確，下方月線為重要多空分水線。

