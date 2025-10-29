輝達、台積電ADR領軍 台指期夜盤再創28,525點歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台指期夜盤29日開盤後，在輝達（NVIDIA）、台積電ADR等AI巨頭反彈，美股電子盤持續反彈中，以28,443點、上漲29點開出後，持續震盪走高，一度上衝至28,525點，再創歷史新高，雖面臨短多下車拖累，但在晚間8點50分左右，夜盤指數在28,490點、約上漲77點附近遊走。

雖四大CSP等科技巨擘財報陸續登場，市場對上季財報、未來一季展望持正向態度中，再加上大陸官媒已證實，川習會確定在30日登場，同時，在9月CPI數據低於市場預期中，市場看好聯準會在30日凌晨將宣布降息、同時量化緊縮（QT）下一步動向中，輝達電子盤股價一度大漲近4%、市值突破5兆美元，連帶超微（AMD）、美光（Micron）、微軟、谷歌同步反彈，台積電ADR也在市場傳出3奈米訂單激增中，也反彈約1%下，道瓊、那斯達克、標普電子盤同步反彈，帶動台指期夜盤走勢。微軟、谷歌、Meta將在30日凌晨公布財報。

其中，台積電（2330）在夜盤交易間8點50分時，一度來到1,520元、再創歷史新高，上漲10元附近遊走，電子期上漲0.4%，半導體期上漲0.5%，中型100期貨指數上漲0.4%。

台股29日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲345點，收28,294點，其中，外資現貨買超71.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,033口至24,421口；投信賣超47億元，自營商買超86.1億元，三大法合計買超111億元。

市場專家建議，就技術面來說，29日台股價漲量增，走勢呈開高收高，並改寫歷史新高，技術面化解前二日收黑K可能形成短線漲多拉回的疑慮，雖大盤和季線正乖離率回升至11.2%，再度來到近年來的高檔區，即使導致盤勢短線震盪調整，但接下來只要守住28日所留下的多方缺口支撐28,087點，仍可維持驚驚漲創高格局。

