期貨商論壇／光寶科期 電力足

光寶科（2301）受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨動能強勁，帶動營收成長表現亮眼。累計今年前九月營收年增23%，其中，第3季營收季增11%、年增22%，為六年來單季新高。

光寶科持續積極布局AI資料中心電源、機櫃與液冷整合解決方案，AI電源產品線表現出色，特別是GB300，供應鏈確認前期客戶仍持續採用5.5KW PSU產品；此外，第4季更將出貨液對氣Sidecar模組，首波切入二線雲端服務商與企業級應用，單櫃設計功率預估可達100~150kW，超越市場主流規格。

光寶科第4季亦將有50V Power Rack送樣，預期單櫃Power Rack可供兩台Trainium3使用，將顯著提升在高壓電源機櫃市場的競爭力。另一方面，在HVDC高壓直流電源產品方面，400V HVDC解決方案預計2026年取得認證，800V HVDC解決方案則有望於2027年問世推出，未來可望進一步推升整體營運動能。

就技術面來看，光寶科期貨9月上旬連續五根紅K，帶動指數帶量翻揚後，並於9月中旬進入約一個多月的高檔橫盤震盪，10月下旬再度以連續六日紅K作收，指數再度放量上攻創指數歷史新高，短中期均線同步翻揚，顯示短線多頭趨勢延續，可利用光寶科期貨做相關操作。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）