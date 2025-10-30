期貨商論壇／匯率期 避險利器

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險利器。 路透
美國9月消費者物價指數（CPI）因美國政府停擺而延遲至23日發布，為聯準會（Fed）利率決策前，唯一能取得的重要官方數據。美國9月CPI年增率3%，低於市場預估值3.1%，強化Fed的降息預期，根據FedWatch工具顯示，10月以及12月各降息1碼的機率都逼近100%。

更長期看，通膨水平仍高，壓力未消除，意味Fed在降息政策上，未必如市場期待般迅速或積極。對美元而言，通膨仍高但降息空間存在下，一方面通膨高支撐美元，另一方面若降息周期預期加強，則可能削弱美元。市場期待近期美國政府將重新開門，但要留意之前多項延遲的經濟數據也將於近期發布。

技術面看，美元指數近期區間震盪，位於短中期均線糾結位置，以扣抵值來看，下方季線將由走平轉向走升，可帶來支撐力道，使短線美元指數有望緩步震盪走高。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，投資人應衡量自我投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 降息 美國

