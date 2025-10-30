快訊

台指期 外資樂觀布局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股昨（29）日開高走高，終場大漲345點、漲幅1.2%、收28,294點，創歷史新高；台指期上漲407點、至28,412點，同步改寫歷史新猷，正價差為117.26點。期貨商表示，台指期目前多頭排列，且均線持續向上走升，整體偏多架構明確。

在台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少2,509口至4,219口，其中外資淨空單減少3,033口至24,421口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,835口至6,190口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量呈現相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日開高走高，電子權值股領軍上攻，資金追逐AI概念股，推升指數一路走高，改寫歷史新高，終場以紅K棒作收。目前指數維持多頭排列，且均線持續向上走升，整體偏多架構明確，下方月線為重要多空分水線。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月第五周周五結算的大量區買權OI落在28,350點，賣權最大OI落在28,300點，月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在20,000點。

整體來說，昨日台股在台積電（2330）強勢帶動下再度放量上攻，指數突破前高並創下波段新頂，市場情緒明顯偏多，但盤面結構顯示短線融資餘額快速攀升，資金槓桿化明顯，因此，操作仍需保持風險意識。

群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守不變，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股站穩28,000點關卡，目前仍屬創高階段，短線拉回依舊可以樂觀看待。

