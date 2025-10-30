全民權證／緯穎 挑價內外10%

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒整理

緯穎（6669）受惠ASIC伺服器需求持續強勁，營收維持高檔，法人預估，緯穎積極在全球擴廠，預估今年營收仍將優於市場預期，同時明年營運動能持續看好。

法人分析，儘管美系客戶在第4季將進入產品轉換期，緯穎第4季營收可能季減，但預料全年營運仍將大幅優於市場預期。緯穎持續在台南、墨西哥及美國持續擴廠，美國廠可望於第4季及明年開始營運，預估明年營收仍將維持高雙位數成長。目前大多產能設於墨西哥，今年以ASIC為主要出貨動能，GPU僅小量貢獻，明年GPU貢獻將加大。權證發行商表示，看好緯穎的投資人可挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證操作。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

