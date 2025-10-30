快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

全民權證／強茂 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者周克威整理

強茂（2481）第2季車用產線營收季成長超過15%，使毛利率在匯率逆風下仍提升至30.6%。另外，業外雖然有部分匯損，但整體稅後純益仍為優於預期的2.52億元，EPS為0.66元。

觀察分離式元件龍頭廠商，包含英飛凌、安森美及意法半導體，雖然都因關稅的不確定性，對於消費性看法稍微保守，不過也皆認為，目前AI相關需求較好，車用需求慢慢回溫，甚至Nexperia更表示下一季度整體營收優於歷史季節性，另外VISHAY更表示目前BB值大於1，可見VIS整體元件市況正在慢慢好轉，市場看好今、明年獲利成長性。

權證券商建議，利用價內外15%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 權證 商品

延伸閱讀

雙幣ETF交易 四個改變

台積電、鴻海 認購火熱

華碩帶勁 押價內外15%

全民權證／昇達科 兩檔活跳跳

相關新聞

台指期 外資樂觀布局

台股昨（29）日開高走高，終場大漲345點、漲幅1.2%、收28,294點，創歷史新高；台指期上漲407點、至28,41...

期貨商論壇／光寶科期 電力足

光寶科（2301）受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨動能強勁，帶動營收成長表現亮眼。累計今年前九月營收年增...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國9月消費者物價指數（CPI）因美國政府停擺而延遲至23日發布，為聯準會（Fed）利率決策前，唯一能取得的重要官方數據...

鴻海、川湖 瞄準長天期

台股站上歷史新高區後，市場居高思危心態也逐漸轉濃，投資人焦點也集中在基本面，法人看好受惠AI需求強勁，全年營運展望佳的鴻...

台達電、光寶科 四檔靚

受惠AI伺服器需求強勁，兩大電源供應器廠台達電（2308）、光寶科（2301）不管是電源產品或散熱業務等表現都優於市場預...

全民權證／緯穎 挑價內外10%

緯穎（6669）受惠ASIC伺服器需求持續強勁，營收維持高檔，法人預估，緯穎積極在全球擴廠，預估今年營收仍將優於市場預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。