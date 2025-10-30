全民權證／強茂 兩檔閃金光

強茂（2481）第2季車用產線營收季成長超過15%，使毛利率在匯率逆風下仍提升至30.6%。另外，業外雖然有部分匯損，但整體稅後純益仍為優於預期的2.52億元，EPS為0.66元。

觀察分離式元件龍頭廠商，包含英飛凌、安森美及意法半導體，雖然都因關稅的不確定性，對於消費性看法稍微保守，不過也皆認為，目前AI相關需求較好，車用需求慢慢回溫，甚至Nexperia更表示下一季度整體營收優於歷史季節性，另外VISHAY更表示目前BB值大於1，可見VIS整體元件市況正在慢慢好轉，市場看好今、明年獲利成長性。

權證券商建議，利用價內外15%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

