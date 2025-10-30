全民權證／世芯 選逾六個月

世芯-KY（3661）雖然因為美系大客戶產品轉換，今年營運表現相對平淡，但受惠全球AI與高效運算需求爆發，其長線成長趨勢明確。法人指出市場偶有震盪，但世芯-KY股價整理後強彈，顯示市場對其明年營收將重返成長仍具信心。

世芯-KY在3奈米先進製程的ASIC訂單持續轉換中，目前正處於產品過渡期，預計今年底將開始小量出貨，並將於2026年第1季邁入正式量產。隨著AI應用加速普及化，對客製化、高運算效能晶片的需求只增不減，確立了世芯-KY在產業中不可或缺的龍頭地位，法人對其後市展望樂觀。權證發行商表示，可利用價內外15％以內、到期天數180天以上認購權證參與行情。（國泰證券提供）

