台達電、光寶科 四檔靚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受惠AI伺服器需求強勁，兩大電源供應器廠台達電（2308）、光寶科（2301）不管是電源產品或散熱業務等表現都優於市場預期，加上零組件規格提升，有助兩大廠平均單價與毛利率上揚。

法人分析，隨AI伺服器零組件規格提升，帶動電源供應器瓦數、風扇、電源零組件、BBU、散熱等產品價值提升，台達電具備自製能力並提供完整的解決方案，朝成為資料中心系統整合商的角色持續發展，長期競爭力佳。加上AI相關營收貢獻將超過30%，預估營利率也將逐年成長。

展望第4季，法人認為，台達電仍以AI伺服器中的電源和散熱相關零組件為出貨主軸，在電源產品方面，隨伺服器對電源需求持續提升，未來將從8kW產品逐步提升至25kW。

此外，800V HVDC預估將於2026年完成安規認證，ACDC電源模組產品潛在市場持續擴大，DCDC產品於第4季恢復成長。散熱方面，產品近期價格穩定，基礎設施部門受惠於經濟規模效應，營利率將會有明顯成長。

法人表示，光寶科的電池備援模組（BBU）產線第3季投產，產能持續開出，主要應用於美系客戶的ASIC機櫃。

電源機櫃部分第4季將出貨新的樣機產品給客戶；高壓電源機櫃（HVDC）部分，進度良好，持續驗證中，預期明年下半年會開始出貨400V產品，2027年有望出貨800V產品。

權證發行商表示，投資人若看好台達電與光寶科後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證介入，以小金搏大利。

台指期 外資樂觀布局

台股昨（29）日開高走高，終場大漲345點、漲幅1.2%、收28,294點，創歷史新高；台指期上漲407點、至28,41...

期貨商論壇／光寶科期 電力足

光寶科（2301）受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨動能強勁，帶動營收成長表現亮眼。累計今年前九月營收年增...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國9月消費者物價指數（CPI）因美國政府停擺而延遲至23日發布，為聯準會（Fed）利率決策前，唯一能取得的重要官方數據...

鴻海、川湖 瞄準長天期

台股站上歷史新高區後，市場居高思危心態也逐漸轉濃，投資人焦點也集中在基本面，法人看好受惠AI需求強勁，全年營運展望佳的鴻...

全民權證／緯穎 挑價內外10%

緯穎（6669）受惠ASIC伺服器需求持續強勁，營收維持高檔，法人預估，緯穎積極在全球擴廠，預估今年營收仍將優於市場預期...

