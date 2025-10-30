鴻海、川湖 瞄準長天期

台股站上歷史新高區後，市場居高思危心態也逐漸轉濃，投資人焦點也集中在基本面，法人看好受惠AI需求強勁，全年營運展望佳的鴻海（2317）、川湖（2059）等供應鏈，權證券商建議，可利用價外長天期的認購權證，參與相關個股走勢。

鴻海9月營收8,370.6億元，月增38%、年增14.1%，創歷史新高，整體第3季營收2.05兆元，季增14.4%、年增10.9%，符合市場預期。

展望第4季，法人持續看好後市，主要因鴻海相較同業，第3季雲端部門無轉換期，此外，供應鏈確認目前GB300訂單多由鴻海承接，市占率可望提升。

在獲利方面，雖然GB系列出貨增加可能稀釋毛利率，但AI業務的規模經濟效應已開始顯現，加上電動車布局將自2026年起貢獻顯著，Model B預計第4季上市，Model C正進行北美認證並於年底交付客戶，明年下半年則有與三菱的合作案下，預估今、明年營收將達7.9兆、9.4兆元，每股純益（EPS）分別成長為13.9及16.3元。

川湖9月營收為15億元，月增3.5%、年增83.3%，連續第二個月刷新單月歷史新高，第3季營收為43.6億元，季增3.3%、年增69.5%，累積前九月營收為125.5億元，年增78.5%，也創下歷史同期新高。隨著種AI模型及CSP廠商持續發展擴張，包括GB200量產，以及GB300和ASIC需求放量提升，川湖今、明、後年的成長趨勢都非常明確，且觀察客戶資本支出持續成長，產業趨勢明確及客戶需求具有延續性。