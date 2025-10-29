迎美國降息潮 資金湧入新興債
美國聯準會於9月開啟降息循環後，新興市場債券表現更加亮眼，根據Lipper統計，近三個月新興強勢貨幣債券基金平均漲幅達8.6%，41檔基金中高達20檔績效超過10%。由於新興市場債券與邊境市場債券殖利率具吸引力，近年來政府的財政體質大幅改善，部分國家信用評等獲調升，資金持續流入新興債市，前景持續看好。
根據統計，截至10月9日，新興市場債單周資金流入16.6億美元(前一期流入36.9億美元)，為連續25周淨流入，新興債資金流入量與美國非投資級債相當。年初至今，新興市場債資金共計流入640億美元。
野村投信表示，新興債今年表現領漲全球債市，儘管漲幅可觀，但新興債市仍有進一步上攻空間。首先，隨著聯準會開始降息，市場追求收益的需求有望持續推升對於新興債與邊境債的表現。
其次，新興市場本身展現出韌性與政策穩健，自2024年以來新興債迎來史上最強的升評潮。對比已開發國家大肆舉債，新興國家基本體質相對提升，有助於達到 IMF 協議要求，從而獲取金援，更加強信用評等與投資信心，隨著更多明日之星(Rising-star)出現帶動利差縮窄，將成為新興債資本利得的重要驅動來源。
此外，美國重啟降息，降低全球利率水準，也提升新興債的相對吸引力，過去因為高利率而存在貨幣市場的資金將不得不再次尋找收益，而超過7%殖利率的新興債將成為資金目標之一。
