凱基證券、期貨打造樂齡職場 榮獲中高齡者友善企業認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、期貨榮獲台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，由臺北市政府秘書長李泰興頒獎，凱基證券人力資源部主管詹明叡（右）代表領獎。圖／凱基證券提供
凱基證券、期貨榮獲台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，由臺北市政府秘書長李泰興頒獎，凱基證券人力資源部主管詹明叡（右）代表領獎。圖／凱基證券提供

凱基證券暨子公司凱基期貨蟬聯台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，持續致力於打造優質工作環境，且提供完善的福利及具競爭力的薪酬制度，同時，建立完整員工關懷體系等友善職場措施，推動多元友善的職場文化，將人才視為企業永續的核心資產，備受外界專家肯定。

凱基證券與凱基期貨以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，積極推動多元計畫與措施，提升員工福祉，打造中高齡暨高齡者友善優質工作環境及完善福利。推動「身體健康」方面，公司提供優於法規的健檢制度，40歲以上員工每年享有多元的健檢方案，協助員工掌握健康情形；照護「心理健康」方面，加強推廣員工協助方案(EAP)，提供多元議題的心理及法律諮詢服務，建立中高齡員工的心靈支持網絡；強化「財務健康」方面，則持續透過員工福利信託計畫，鼓勵同仁參與公司經營績效成果，增進財務保障與歸屬感。

考量中高齡員工需兼顧照顧家庭的責任，凱基證券與凱基期貨也提供多項彈性制度與福利，包含優於法令的休假制度、彈性工作方案及優惠眷屬團體保險福利等，希望同仁在工作及生活間取得平衡，並積極推動人才永續發展，鼓勵中高齡員工持續貢獻專業價值及經驗傳承，亦致力打造跨世代共融文化，提供相關教育訓練課程，促進跨世代協作。

面對少子化及高齡化的社會趨勢，預期壯世代持續就業將成為常態，凱基證券與凱基期貨將以更多創新作為，深化推動中高齡者暨高齡者友善文化，落實友善認證標章的理念，攜手同仁打造跨世代共榮共好的友善職場。

凱基證 中高齡 期貨

延伸閱讀

台指期 短線高檔震盪

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

期交所談股期夜盤成果

期交所WFE年會展現創新力 夜盤個股期貨打造全球半導體交易生態系

相關新聞

台指期 短線高檔震盪

台股昨（28）日呈高檔震盪格局，盤中一度上漲近百點，但市場追價意願不足，權王台積電熄火，資金轉往記憶體、矽光子、散熱等族...

期貨商論壇／國巨期 伺機布局

受惠AI相關應用需求持續強勁以及歐美地區夏季假期結束，國巨*（2327）9月營收116.81億，創歷史新高，第3季合併營...

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

黃金價格自歷史高位回落，12 月期貨黃金收報每盎司一度跌破4,000美元，較先前創下的4,359.4美元紀錄下跌超過6%...

台積電、鴻海 認購火熱

輝達（NVIDIA）在華盛頓舉行GTC華盛頓特區峰會，執行長黃仁勳將在美東時間10月28日發表主題演講，預料將再為AI帶來話題，台股AI類股呈現次族群輪動，依然是盤面主軸，AI相關或參加GTC大會的台廠受矚目，相關權證可伺機布局。

金像電、緯創 四檔搶鏡

台股昨（28）日雖小跌收市，不過隨輝達GTC大會登場，激勵盤面上相關「GTC概念股」強勢表態，如金像電（2368）、緯創...

華碩帶勁 押價內外15%

參與GTC大會的台灣供應鏈廠商備受期待，其中電腦品牌龍頭華碩（2357）近期在資本市場表現穩步盤堅，股價呈現上揚趨勢。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。