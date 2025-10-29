美科技股財報登場 採槓鈴式布局降投組波動兼顧增長

面對近期市場對美股估值產生疑慮，選股策略也將面臨更多挑戰與機會，誰能精準辨識泡沫與價值，將是後續投資關鍵。滙豐投信建議可採用「槓鈴式（Barbell）布局策略，納入AI與基礎建設股票雙元趨勢主題，一手擁抱成長潛力，一手強化抗震防禦力，雙軌並進，將有助於為投資組合提供防禦優勢與長期增值潛力。

美國企業盈利上半年表現強勁，第3季上修增加，按年利潤成長接近9%，其中20%企業已公布業績。然而隨著本周即將迎來關鍵考驗，包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜與蘋果五大科技巨頭將陸續公布財報，投資人除關注其營運現況，將更聚焦於對AI後續的展望。

滙豐超核心優化多重資產基金基金經理人楊博翔指出，美國聯準會主席鮑爾近期公開表示對目前美股估值有所疑慮，顯示市場的理性估值正受到樂觀前景與基本面擔憂相互拉扯。但若仔細探究數據可發現，科技七巨頭目前本益比為39.1倍，仍略低於十年均值的40.1倍；反之，七巨頭之外的標普493則為25.4倍，高於均值的21倍，顯示出目前大盤本益比較歷史均值高，並非直觀全來自科技七巨頭表現。加上目前科技七巨頭無淨負債，且在未來成長性、獲利率及股東回報率等三大指標皆遠優於其它股票，將更有能力因應後續總體經濟變局所帶來的挑戰。

惟考量市場雜音紛陳，建議投資人可配置具備防禦特性，擁有可靠現金流和較高股息收益率的基礎建設類股。除受惠AI資料中心建置需求及大而美法案投資加速抵減新稅制外，電廠業者更因電力供不應求而獲主管機關允許以更高的電價獎勵投資，將持續對發電廠與電網基礎設施進行大量投資，除有助於美國電廠未來的獲利成長，亦有望進一步推升相關類股表現。

滙豐投信建議現階段可採用槓鈴式（Barbell）布局策略，將資產配置在兩端極具特性標的：一端為具股利率優勢、抗波動特性的基礎建設類股，提供資產下檔保護力；另一端則鎖定AI科技等成長型股票，不錯過參與AI浪潮帶來的成長紅利。其中，根據滙豐投信回測歷史數據顯示，若以AI科技搭配基建槓鈴式組合，其長期報酬優於大盤，同時波動度也低於大盤，表現相對亮眼，將幫助投資人進一步降低投資組合波動亦不會錯過參與長期趨勢行情。