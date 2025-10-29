瑞銀財管：10月上調全球股票評級至「具吸引力」 看好美國及亞洲市場

隨著人工智慧（AI）技術的迅速發展，全球資本市場正迎來新一輪的投資熱潮。台灣憑藉強大的半導體產業和創新研發能力，穩居關鍵技術與供應鏈的重要樞紐地位。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮預計，AI相關企業在未來一年有望持續受益於強勁的資本支出趨勢與不斷攀升的市場需求。這波科技浪潮不僅推動美國科技股表現，更帶動全球股市多元化發展，為投資者帶來新的資產配置機遇。

AI產業的未來表現將取決於資本支出是否持續強勁，以及企業能否將投資有效變現。我們預計，隨著「代理型AI」及「物理AI」（如機器人、自駕車）需求攀升，企業對AI基礎設施的投資將持續增加，有數據顯示在臺灣和整個大中華區域中，約有接近一半的企業已經導入代理型人工智慧（Agentic AI）。雖然目前AI商業化仍處於早期階段，但隨著滲透率持續提升，未來有望加速進入爆發成長期。根據美國人口普查局數據，2025年第3季美國AI滲透率已從第2季的9.2%提升至9.7%，預計年底前將達到10%。AI產業僅用三年就有望達到這一里程碑，遠快於智慧型手機（5年）及電子商務（24年）。對過往科技趨勢的分析顯示，當滲透率突破10%後，採用速度往往會顯著加快。

胡俊禮表示，隨著AI產業快速發展與市場熱度持續攀升，投資者也應留意潛在風險，例如資本支出過度、產能過剩，以及金融創新可能帶來的不穩定因素。回顧1999年網路泡沫時期，市場對科技股的狂熱曾讓許多投資者陷入兩難：過早退出錯失漲幅，過晚離場則遭遇重挫。當前AI熱潮令人振奮，但同時也提醒市場時機難以精準掌握，長期趨勢往往比短期波動更值得關注。投資者應專注於長期財務目標，並確保投資組合多元分散，以降低單一市場或產業波動帶來的風險。

胡俊禮指出，瑞銀10月將全球股票評級上調至「具吸引力」，並看好美國及亞洲市場。在AI持續推動全球股市表現的同時，多項因素將進一步支撐市場走勢。

首先，美國聯準會有望持續降息，配合更具支持性的財政政策，為周期股注入動能。此外，美國經濟環境持續優於預期，企業盈利預測同步上修。儘管近期關稅政策帶來短期波動，但目前已公布的關稅對經濟影響有限。中國大陸科技股因政策支持與自主創新，年初至今已上漲逾三成，預計隨著AI、雲端及晶片本土化進展，將持續帶動市場動能。日本則因結構性改革與政策刺激，企業獲利前景樂觀，基礎建設、科技及國安相關產業尤為受益。預計至2026年6月，全球股票（MSCI全球指數）有望進一步上漲9%。若即將到來的財報季業績優於預期，這一漲幅甚至可能更快實現。

面對AI驅動的市場變局，建議投資者應定期檢視資產配置，適度提高股票比重，尤其是美國、亞洲及全球科技股。同時，優質債券與黃金仍具吸引力，可作為避險與分散風險的工具。現金部位則應以流動性需求為主，剩餘資金可逐步投入多元化投資組合，參與長期市場成長。