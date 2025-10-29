兆豐雙動能組合基金 解決投資三大難題

兆豐投信與基金保管銀行土地銀行合作，10月27日至31日募集兆豐雙動能組合基金，提供一套「專家代勞」的一站式解決方案。

兆豐投信研究團隊指出，該基金核心價值在於解決投資人三大難題：

一、資產配置：透過涵蓋股票、債券與另類資產的多元配置，建立攻守兼備的投資組合，避免將雞蛋放在同一個籃子裡的風險，應對市場的不確定性。

二、進出場時機：運用雙動能投資策略，主動判斷市場的多空氣氛。順風時，加碼強勢資產；逆風時，轉向穩健防守。讓投資組合像安裝自動駕駛系統，智慧應對市場變化。

三、標的選擇：投資人無須在數千檔ETF大海撈針。專業團隊將運用系統化模型，精選全球具備成長與穩定性的優質ETF，大幅節省研究時間精力。

兆豐投信表示：「專業的事，交給專業的來做。」對於想長期穩健投資，又不想每天為市場波動而煩惱的投資人來說，這檔基金提供一個省時、省力且更科學的聰明選擇。