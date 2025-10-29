快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

兆豐雙動能組合基金 解決投資三大難題

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信與基金保管銀行土地銀行合作，10月27日至31日募集兆豐雙動能組合基金，提供一套「專家代勞」的一站式解決方案。

兆豐投信研究團隊指出，該基金核心價值在於解決投資人三大難題：

一、資產配置：透過涵蓋股票、債券與另類資產的多元配置，建立攻守兼備的投資組合，避免將雞蛋放在同一個籃子裡的風險，應對市場的不確定性。

二、進出場時機：運用雙動能投資策略，主動判斷市場的多空氣氛。順風時，加碼強勢資產；逆風時，轉向穩健防守。讓投資組合像安裝自動駕駛系統，智慧應對市場變化。

三、標的選擇：投資人無須在數千檔ETF大海撈針。專業團隊將運用系統化模型，精選全球具備成長與穩定性的優質ETF，大幅節省研究時間精力。

兆豐投信表示：「專業的事，交給專業的來做。」對於想長期穩健投資，又不想每天為市場波動而煩惱的投資人來說，這檔基金提供一個省時、省力且更科學的聰明選擇。

兆豐 ETF

延伸閱讀

開源第1、超越DeepSeek…中國模型MiniMax居全球前5暴紅

降息在即！債券ETF全面回神…00982B近三月漲8％穩居強檔

債券ETF在低點⋯他喊「債蛙入場」降息前要買！網反憂匯率風險

投資大趨勢論壇／安聯施政廷l：動態調整 兼顧成長、股息

相關新聞

台指期 短線高檔震盪

台股昨（28）日呈高檔震盪格局，盤中一度上漲近百點，但市場追價意願不足，權王台積電熄火，資金轉往記憶體、矽光子、散熱等族...

期貨商論壇／國巨期 伺機布局

受惠AI相關應用需求持續強勁以及歐美地區夏季假期結束，國巨*（2327）9月營收116.81億，創歷史新高，第3季合併營...

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

黃金價格自歷史高位回落，12 月期貨黃金收報每盎司一度跌破4,000美元，較先前創下的4,359.4美元紀錄下跌超過6%...

台積電、鴻海 認購火熱

輝達（NVIDIA）在華盛頓舉行GTC華盛頓特區峰會，執行長黃仁勳將在美東時間10月28日發表主題演講，預料將再為AI帶來話題，台股AI類股呈現次族群輪動，依然是盤面主軸，AI相關或參加GTC大會的台廠受矚目，相關權證可伺機布局。

金像電、緯創 四檔搶鏡

台股昨（28）日雖小跌收市，不過隨輝達GTC大會登場，激勵盤面上相關「GTC概念股」強勢表態，如金像電（2368）、緯創...

華碩帶勁 押價內外15%

參與GTC大會的台灣供應鏈廠商備受期待，其中電腦品牌龍頭華碩（2357）近期在資本市場表現穩步盤堅，股價呈現上揚趨勢。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。