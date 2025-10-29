掌握聯準會降息行情 富蘭克林投顧：非投資等級債前景佳

第四季旺季行情奏效，全球股債市齊揚，加上對聯準會寬鬆多所期待，推升美國四大指數在內等多個主要指數再創新高，市場風險偏好也擴散到非投資等級債等固定收益資產。富蘭克林證券投顧分析，經濟數據多符合預期、聯準會有機會在年底前連兩次降息的支撐下，續為年底前行情助攻，但漲多後反覆震盪的可能仍在，核心部位建議首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，分享美國經濟軟著陸及聯準會降息行情。

富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）經理人葛倫．華勒分析，美國經濟成長穩健、消費者持續支出，但礙於超級核心服務類通膨（不含住房的核心服務類通膨）8月仍達3.4%且近月有彈升趨勢，因此通膨疑慮有機會讓聯準會降息幅度低於預期，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊預估本波政策利率終點可能高於3.5%、高於市場普遍預期的3%左右。

儘管如此，葛倫．華勒認為，有企業體質改善、違約率處於低檔兩大利多支持，仍看好非投資等級債前景。現階段企業利息保障倍數接近新冠疫情前的水準且槓桿比率低，另外以BofA美國非投資等級債指數為例，較高評級的BB級債占比高達55%，遠高於2007年底、金融海嘯前的38%，CCC級及以下占比約11%，則是低於當時的19%，同時違約率現僅1.39%，遠低於長期平均的3.3%且仍處下行趨勢，多項信用品質改善也有望支撐較緊的利差水準。

富蘭克林證券投顧表示，股市、特別是科技股漲多，市場疑慮再起，從分散布局角度來看，科技產業在美股占比高達四成、在非投資等級債占比低於一成，而能源與通訊業在非投資等級債的占比則是遠高於股市，在現今股市評價面疑慮紛擾下，非投資等級公司債不啻為分散股市風險的另一工具，再者美國經濟強韌、企業基本面健康，利率可能仍維持在具吸引力的水準，均支持穩健的市場需求，多方順風正營造此類資產的有利環境。

富蘭克林證券投顧也盤點當前題材，包括旺季行情、降息預期、美中貿易協議偶有進展之下，均是激勵市氣的重要火種，建議投資人穩健把握布局機會。美元資產方面，可納美國股債平衡型與美國非投資等級公司債券型基金，產業面堅實的科技股等則持續定期定額存基金，參與AI長線榮景；另外因應全球投資風潮，非美元資產方面也有利可圖，可留意日本及印度股票型基金，以及全球債、新興國家當地貨幣債券型基金或是新興市場平衡型基金，再輔以5%至10%的黃金股票型基金，用完整資產配置把握這一波多方利多齊放的契機。