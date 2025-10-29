經濟與資金行情支持 非投資等級債前景佳、居核心要角

第4季旺季行情奏效，全球股債市齊揚，加以對聯準會寬鬆多所期待，推升美國四大指數在內等多個主要指數再創歷史新高，市場風險偏好也擴散到非投資等級債等固定收益資產。富蘭克林證券投顧分析，經濟數據多符合預期、聯準會有機會在年底前連兩次降息的支撐下，續為年底前行情助攻，惟漲多後反覆震盪的可能仍在，核心部位建議首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，雙配置分享美國經濟軟著陸及聯準會降息行情。

今(2025)年股債雙市機會盎然但波動度高，收益領息的策略與債券資產是投資過程中重要定心丸，特別邀請富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛蘭．華勒（Glenn Voyles）來台，親自解析箇中風險及不可錯過的投資契機。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒分析，美國經濟成長穩健、消費者持續支出，但礙於超級核心服務類通膨（即不含住房的核心服務類通膨）在8月仍達3.4%且近月有彈升趨勢，因此通膨疑慮有機會讓聯準會降息幅度低於預期，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊預估本波政策利率終點可能高於3.5%、高於市場普遍預期的3%左右。

儘管如此經理人葛倫．華勒認為，有企業體質改善、違約率處於低檔兩大利多支持，仍看好非投資等級債前景。現階段企業利息保障倍數接近新冠疫情前的水準且槓桿比率低，另外以BofA美國非投資等級債指數為例，較高評級的BB級債占比高達55%，遠高於2007年底、金融海嘯前的38%，CCC級及以下占比約11%，則是低於當時的19%，同時違約率現僅1.39%，遠低於長期平均的3.3%且仍處下行趨勢，多項信用品質改善也有望支撐較緊的利差水準。

非投資等級公司資訊不如大型企業公開充分，然而富蘭克林坦伯頓固定收益團隊在1970年代便已展開非投資等級債市場的研究，早於許多相關指數的創立。富蘭克林坦伯頓公司債基金成立於1996年，近30年歷史，經理團隊採取三大策略，精準發掘產業內涵，以期打造長期具韌性的投資成果。

第一、純粹的債券投資：基金實務上主要從指數成分中尋找有超額報酬機會標的，並不訴求運用其他如衍生性金融工具。

第二、重視風險：投資時「取」、「捨」之間同等重要，趁早避開趨勢下滑產業，例如團隊現階段對通訊產業看法保守，因此明顯減碼，尤其是當中的電信與有線衛星業者。

第三、高信念多元產業布局：透過審慎決策流程篩出具高度信念投資標的（high conviction），從中精選約300檔進入投資組合，廣泛布局多元產業機會，更聚焦箇中潛力標的。

該基金也提供多幣別與多級別選擇，有利於投資人分散貨幣配置與較穩定配息規劃的需求，績效表現優於同類型平均。

富蘭克林證券投顧表示，股市、特別是科技股漲多，市場疑慮再起，從分散布局角度來看，科技產業在美股占比高達四成、在非投資等級債占比低於一成，而能源與通訊業在非投資等級債的占比則是遠高於股市，在現今股市評價面疑慮紛擾下，非投資等級公司債不啻為分散股市風險的另一工具，再者美國經濟強韌、企業基本面健康，利率可能仍維持在具吸引力的水準，均支持穩健的市場需求，多方順風正營造此類資產的有利環境。