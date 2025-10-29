11月電子期金融期齊漲

輝達（NVIDIA）在華盛頓舉行GTC華盛頓特區峰會，執行長黃仁勳將在美東時間10月28日發表主題演講，預料將再為AI帶來話題，台股AI類股呈現次族群輪動，依然是盤面主軸，AI相關或參加GTC大會的台廠受矚目，相關權證可伺機布局。

2025-10-28 23:46