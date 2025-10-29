快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

11月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北29日電

台北股市今天上漲345.63點，收28294.74點。11月電子期收1709.4點，上漲31.8點，正價差8.44點；11月金融期收2228.6點，上漲3點，正價差11.12點。

11月電子期以1709.4點作收，上漲31.8點，成交903口。12月電子期以1708.85點作收，上漲30.55點，成交5口。

電子現貨以1700.96點作收，上漲27.95點；11月電子期貨與現貨相較，正價差8.44點。

11月金融期以2228.6點作收，上漲3點，成交143口。

金融現貨以2217.48點作收，上漲2.96點；11月金融期貨與現貨相較，正價差11.12點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期

延伸閱讀

今年最亮彗星來了！11月通過近日點 天文館曝最佳觀賞時機

山城「豐味苗栗」推動國際化 「貓裏紅」茶香11月登上星國餐飲市場

期交所WFE年會展現創新力 夜盤個股期貨打造全球半導體交易生態系

11月電子期漲 金融期跌

相關新聞

台指期 短線高檔震盪

台股昨（28）日呈高檔震盪格局，盤中一度上漲近百點，但市場追價意願不足，權王台積電熄火，資金轉往記憶體、矽光子、散熱等族...

期貨商論壇／國巨期 伺機布局

受惠AI相關應用需求持續強勁以及歐美地區夏季假期結束，國巨*（2327）9月營收116.81億，創歷史新高，第3季合併營...

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

黃金價格自歷史高位回落，12 月期貨黃金收報每盎司一度跌破4,000美元，較先前創下的4,359.4美元紀錄下跌超過6%...

台積電、鴻海 認購火熱

輝達（NVIDIA）在華盛頓舉行GTC華盛頓特區峰會，執行長黃仁勳將在美東時間10月28日發表主題演講，預料將再為AI帶來話題，台股AI類股呈現次族群輪動，依然是盤面主軸，AI相關或參加GTC大會的台廠受矚目，相關權證可伺機布局。

金像電、緯創 四檔搶鏡

台股昨（28）日雖小跌收市，不過隨輝達GTC大會登場，激勵盤面上相關「GTC概念股」強勢表態，如金像電（2368）、緯創...

華碩帶勁 押價內外15%

參與GTC大會的台灣供應鏈廠商備受期待，其中電腦品牌龍頭華碩（2357）近期在資本市場表現穩步盤堅，股價呈現上揚趨勢。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。