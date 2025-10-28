期貨商論壇／國巨期 伺機布局

受惠AI相關應用需求持續強勁以及歐美地區夏季假期結束，國巨*（2327）9月營收116.81億，創歷史新高，第3季合併營收330.87億元，季增0.96%，年增4.25%。隨著輝達GB300機櫃自9月開始量產，明年各大CSP廠ASIC伺服器百花齊放，對被動元件產能消耗不可小覷，投資人不妨可以留意國巨期（LXF）做相關操作。

被動元件產業每一波大缺貨均來自於新的剛需，例如2000年大缺是來自於千禧年帶動的筆電換機潮，2018年的大缺是來自於車用電子需求爆發，日廠產能轉進車電。

當AI成為剛需，零組件產能短缺已經從玻纖紗、玻纖布、CCL、PCB，進一步蔓延至DRAM、NAND Flash，被動元件產業過去十年未見成氣候的新廠商，當一台GB200 NVL 72機櫃消耗至少44萬顆MLCC，2026年的供需是有必要提前因應了。

國巨發布漲價通知，國巨旗下基美公司公告客戶，自11月1日起再度調漲鉭質電容部分規格產品價格，這是基美在今年6月調漲鉭質電容價格後再度進行鉭質電容的價格調漲。

鉭質電容因CSP廠將其應用在ASIC伺服器，成為供需翻盤的關鍵，導致價格上漲，成為被動元件漲價第一棒；電感則因銀價、銅價狂飆，形成價格上漲有利環境。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）