期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

經濟日報／ 記者高瑜君整理
黃金價格自歷史高位回落，12 月期貨黃金收報每盎司一度跌破4,000美元，較先前創下的4,359.4美元紀錄下跌超過6%。現貨黃金周跌幅達3.25%，報3,988美元。

整體而言，目前由於黃金短線過熱所引發獲利了結的修正，短線波動加劇，但長期來看美國利率的下行與各國央行對黃金的採購等總體經濟因素，永豐期貨認為黃金仍然有下檔支撐，因此可觀察周三FOMC會議後若宣布降息是否能止穩轉強，再考慮是否逢低進場。

事實上，紐約商品交易所的數據顯示，這次黃金的修正似乎沒有明顯的外部事件導致。永豐期貨認為，這將歸因於投資人的獲利了結或基金的拋售。並且，這場修正完全只存在貴金屬市場之中，全球股票、美債和原油等主要資產市場近期幾乎未受影響。雖然短線波動劇烈，但多數機構認為這波回調屬於正常的多頭修正格局，不改變黃金長期上行的趨勢。

美國9月CPI年增3.0%，低於市場預期，顯示通膨控制仍然得當。受此影響，美元與美債殖利率一度跳水，市場進一步押注聯準會將於本周再降息1碼。如果各國央行繼續保持寬鬆的貨幣政策，黃金的上升趨勢可能會持續，聯準會的降息行為可在中長期內支撐金價。

（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 降息 短線

