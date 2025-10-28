台指期 短線高檔震盪

台股昨（28）日呈高檔震盪格局，盤中一度上漲近百點，但市場追價意願不足，權王台積電（2330）熄火，資金轉往記憶體、矽光子、散熱等族群，盤面結構仍屬健康。終場指數下跌44點、跌幅0.16%、收在27,949點。台指期則下跌217點至28,002點，正價差為52.89點。

在台指期淨部位方面，三大法人未平倉淨空單增加2,163口至6,728口，其中外資淨空單增加3,243口至27,454口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,416口至9,025口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選擇權方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空仍皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股28,000整數關卡上下震盪，目前在台股10月27日多方缺口不破下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，權王台積電熄火，壓抑指數表現，台指期昨日開高走低，守住28,000點整數大關，終場以小黑K棒作收。以技術面看，目前指數維持多頭排列，整體偏多架構沒有遭到破壞，下方月線為重要多空分水線。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月第五周周五結算的大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,900點，月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在20,000點；外資台指期買權淨金額3.43億元、賣權淨金額0.03億，整體選擇權籌碼面偏保守。

整體來說，指數在快速拉抬後動能出現鈍化，短期高檔震盪屬健康修正，若量能能夠維持中性偏縮，後續仍有再攻空間。