AI發動機再+1 台指期夜盤大漲逾百點

台指期夜盤28日開盤後，在AI發動機再+1，微軟與OpenAI簽署2,500億美元新協定，美股電子盤大漲中，以27,988點、下跌7點開出後，雖一度回跌至27,953點，但隨後在買盤搶進下，一路衝高至28,130點，在晚間9點25分左右，夜盤指數在28,115點、約上漲110點附近遊走。

市場傳出微軟與OpenAI簽署新協議，為AI盛事再添一筆鉅額投資，其中，OpenAI將購買2,500億美元的Azure服務，而微軟將不再擁有成為OpenAI算力提供商的優先選擇權，激勵微軟電子盤股價大漲近5%，輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）等科技巨擘也同步反彈中，加上川習會即將登場、聯準會可望降息等利多，道瓊電子盤大漲逾300點，那斯達克、標普電子盤也同步反彈，帶動台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點25分時，在1,485元，上漲10元附近遊走，電子期上漲0.4%，半導體期下跌近0.1%，中型100期貨指數上漲0.3%。

台股28日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌44點，收27,949點，其中，外資現貨賣超271.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,243口至27,454口；投信買超8.2億元，自營商買超25.3億元，三大法合計賣超237.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，28日台股早盤開高後全場於平盤附近震盪整理，終場收低、K線收黑，價穩量縮過程中，成交量能維持月均量之上，量能不致於失控且不失人氣，多頭格局或將延續，由於9月以來，10日均線在回檔過程中皆能力守，下檔10日均線沒有失守前，台股多頭格局不變。