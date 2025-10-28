快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

華碩帶勁 押價內外15%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

參與GTC大會的台灣供應鏈廠商備受期待，其中電腦品牌龍頭華碩（2357）近期在資本市場表現穩步盤堅，股價呈現上揚趨勢。法人指出，這波漲勢背後的核心動能，主要來自其在AI伺服器領域的積極布局與顯著成果，為公司營運描繪出清晰的成長藍圖。

法人分析，華碩的伺服器業務正迎來爆發性增長，尤其是在AI浪潮推動下，公司重申AI伺服器需求強勁。華碩已成功切入歐美Tier 2-3雲端服務供應商（CSP）市場，並且預計未來幾年AI伺服器在整體營收中的比重將持續提升，成為主要的獲利引擎之一。

除了AI伺服器，華碩在消費性電子領域的競爭力也不容小覷。高階電競機種如ROG系列持續熱銷，推升產品平均銷售價格（ASP）。此外，新款遊戲掌機ROG Ally的市場表現也為系統營收帶來了正面效益。這種「AI伺服器」與「高階電競/消費性產品」的雙引擎策略，確立了華碩在後疫情時代的穩健成長軌道。多數外資機構對華碩後市持樂觀態度，部分研究報告甚至給予800元以上的目標價，顯示出其投資價值獲得市場高度認可。

權證發行商建議，看好華碩後市表現的投資人，除了直接買進現股，認購權證提供了一個運用小額資金、槓桿放大獲利的絕佳工具。權證能讓投資人在支付相對較低的權利金後，享有標的股票上漲所帶來的收益機會，建議篩選價內外15％以內，到期日100天以上標的參與行情。

華碩 伺服器 AI

延伸閱讀

黃仁勳將發表GTC大會演說 市場關注中國大陸市場晶片銷售

華碩電競掌機 ROG Xbox Ally 銷售開紅盤 預購三天熱銷破千台

華碩進擊 AI 伺服器業務

華碩新一代 B300 伺服器、AI 工廠亮相 OCP 助攻下半年營收

相關新聞

台指期 短線高檔震盪

台股昨（28）日呈高檔震盪格局，盤中一度上漲近百點，但市場追價意願不足，權王台積電熄火，資金轉往記憶體、矽光子、散熱等族...

期貨商論壇／國巨期 伺機布局

受惠AI相關應用需求持續強勁以及歐美地區夏季假期結束，國巨*（2327）9月營收116.81億，創歷史新高，第3季合併營...

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

黃金價格自歷史高位回落，12 月期貨黃金收報每盎司一度跌破4,000美元，較先前創下的4,359.4美元紀錄下跌超過6%...

台積電、鴻海 認購火熱

輝達（NVIDIA）在華盛頓舉行GTC華盛頓特區峰會，執行長黃仁勳將在美東時間10月28日發表主題演講，預料將再為AI帶來話題，台股AI類股呈現次族群輪動，依然是盤面主軸，AI相關或參加GTC大會的台廠受矚目，相關權證可伺機布局。

金像電、緯創 四檔搶鏡

台股昨（28）日雖小跌收市，不過隨輝達GTC大會登場，激勵盤面上相關「GTC概念股」強勢表態，如金像電（2368）、緯創...

華碩帶勁 押價內外15%

參與GTC大會的台灣供應鏈廠商備受期待，其中電腦品牌龍頭華碩（2357）近期在資本市場表現穩步盤堅，股價呈現上揚趨勢。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。