華碩帶勁 押價內外15%

參與GTC大會的台灣供應鏈廠商備受期待，其中電腦品牌龍頭華碩（2357）近期在資本市場表現穩步盤堅，股價呈現上揚趨勢。法人指出，這波漲勢背後的核心動能，主要來自其在AI伺服器領域的積極布局與顯著成果，為公司營運描繪出清晰的成長藍圖。

法人分析，華碩的伺服器業務正迎來爆發性增長，尤其是在AI浪潮推動下，公司重申AI伺服器需求強勁。華碩已成功切入歐美Tier 2-3雲端服務供應商（CSP）市場，並且預計未來幾年AI伺服器在整體營收中的比重將持續提升，成為主要的獲利引擎之一。

除了AI伺服器，華碩在消費性電子領域的競爭力也不容小覷。高階電競機種如ROG系列持續熱銷，推升產品平均銷售價格（ASP）。此外，新款遊戲掌機ROG Ally的市場表現也為系統營收帶來了正面效益。這種「AI伺服器」與「高階電競/消費性產品」的雙引擎策略，確立了華碩在後疫情時代的穩健成長軌道。多數外資機構對華碩後市持樂觀態度，部分研究報告甚至給予800元以上的目標價，顯示出其投資價值獲得市場高度認可。

權證發行商建議，看好華碩後市表現的投資人，除了直接買進現股，認購權證提供了一個運用小額資金、槓桿放大獲利的絕佳工具。權證能讓投資人在支付相對較低的權利金後，享有標的股票上漲所帶來的收益機會，建議篩選價內外15％以內，到期日100天以上標的參與行情。