全民權證／昇達科 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

昇達科（3491）第3季仍受低軌衛星客戶拉貨遞延影響，但8月後已恢復正常拉貨，8月及9月營收分別跳升至1.7億元及1.9億元，月增32%及15%；累計今年前九月的低軌衛星營收占比已上升至53.3%。

現役的衛星普遍使用兩個頻譜Ka及E頻段，新衛星加入QV及W，加大頻寬後將需要更多元件數量，平均單價可增加1.5倍；S客戶長期目標降低自製比例，自製比例下降有望釋出給供應商。雖然第3季受到低軌衛星出貨進度影響，今年營收恐較法人預估為低，但明（2026）年低軌衛星動能強勁，且有新客戶加入貢獻，故營收可比法人預估增加。

權證券商建議，看好昇達科後市表現的投資人，建議利用價外15%以內、可操作天期100天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

