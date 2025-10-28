台積電、鴻海 認購火熱

今日主題 輝達（NVIDIA）在華盛頓舉行GTC華盛頓特區峰會，執行長黃仁勳將在美東時間10月28日發表主題演講，預料將再為AI帶來話題，台股AI類股呈現次族群輪動，依然是盤面主軸，AI相關或參加GTC大會的台廠受矚目，相關權證可伺機布局。

台積電（2330）、鴻海（2317）成為盤面上AI指標股，股價對台股指數貢獻度大，加上輝達（NVIDIA）GTC大會登場，概念股具題材。權證發行商表示，因應台股衝高後的波動，此時可挑相關概念股的認購權證介入並靈活操作。

台積電下半年對AI相關需求高度樂觀，並上修全年資本支出至400~420億美元，約 70%投入先進製程，10~20%分配於特殊製程與先進封裝領域，今年前三季累積資本支出達新台幣9,154億元，隱含預期第4季 資本支出為3,090~3,702億元。

非AI市場如消費性與通訊產品已見觸底並溫和回升，隨著AI加速器以及雲端伺服器需求推升Token量與模型運算需求，台積電持續擴產以支撐高速成長的 AI市場，並強調與超過500家客戶以及其最終用戶協作，以前瞻規劃方式確保產能布局與獲利穩健。

隨蘋果與非蘋客戶銷售熱度攀升，台積電在智慧手機滲透率可望再創新高。

研究機構Counterpoint Research認為，台積電在先進晶片製造領域擁有無可撼動的地位，預計2025年，台積電在5奈米及以下（含3奈米與2奈米）製程的智慧手機系統單晶片（SoC）市占將達87%，並於2028年增至89%。

輝達在日前的運算計畫全球峰會（OCP）中發布800V直流供電生態系，讓相同銅導體傳輸的電力提升超過 150%，而毋需在每個伺服器機櫃中額外安裝200公斤銅匯流排，降低伺服器重量與成本。關於此案，外資券商維持鴻海正面評價。

隨2026年全球GB與VR世代AI伺服器出貨量可望倍增至五至六萬櫃，法人估算鴻海的AI伺服器營收將年增一倍以上，在Vera Rubin世代，輝達指定由鴻海、廣達與緯創供應L10，鴻海將持續維持領導地位。未來五年，鴻海將成為美國Stargate計畫與Apple Intelligence的AI資料中心需求的主要受惠者。

看好台積電、鴻海等GTC概念股的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證入手。