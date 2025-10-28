全民權證／華星光 挑逾四個月

快訊

經濟日報／ 記者魏興中整理

華星光（4979）股價昨（28）日開高收高亮燈強鎖漲停，並連動相關認購權證強勢勁揚，主要因為矽光子族群在輝達GTC大會點燈下整體表現強勢，在台股漲多拉回、盤面個股跌多漲少的大勢中更顯亮眼。

隨AI需求爆發，大量資料的傳輸方式，已由傳統的電訊號轉為光訊號；而以光通訊主動元件產品為主的華星光，受惠AI相關公司需求持續提升，加上產能不斷擴張，使得營運成長前景亮眼，備受法人看好。

法人預估華星光明年營收將較今年大增逾六成，每股純益（EPS）更將年增超過八成，激勵股價強勢表態。權證發行商建議，看好華星光後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

