金像電、緯創 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
金像電。圖／公司提供
金像電。圖／公司提供

台股昨（28）日雖小跌收市，不過隨輝達GTC大會登場，激勵盤面上相關「GTC概念股」強勢表態，如金像電（2368）、緯創（3231）等股價皆逆勢走揚，成為多頭追捧的交投亮點之一。

印刷電路板（PCB）廠金像電，為全球伺服器AI伺服器、及網通交換器的PCB領導大廠，特別是高層次板（HLC）技術產品居業界牛耳，深獲客戶肯定。隨擴產效益顯現，加上AI需求增溫，帶動金像電第3季營收再創新高。

法人指出，金像電由於受惠中長期ASIC產業發展向上，加上生產能量不斷擴增，將推升明年營收成長超過二成，每股純益（EPS）更將年增超過三成、上看近25元，以目前本益比僅約16倍來看，市場預期股價還有上漲空間。

AI伺服器及筆電組裝大廠緯創部分，雖然高盛證券預期該公司第 4 季營運可能隨新一代機架級 AI 伺服器因型號轉換的影響而不如預期，且一般伺服器可能因上半年在關稅不確定因素下的提前拉貨，以及新產品驅動的替換周期放緩而進入下行周期。

但高盛仍相當看好緯創未來的獲利增長將更強勁，主因機架級AI伺服器出貨增長，並因此上調2025至2027年EPS各2%、3%、4%，給予「買進」評等，目標價則由169元上調至188元，調幅11%。

權證發行商建議，看好金像電、緯創等「GTC概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

