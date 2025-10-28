全民權證／緯穎 選價內外20%

緯穎（6669）在外資連續調高目標價的背書下，股價屢創波段新高，坐穩台股股后寶座，彰顯其在AI浪潮中的關鍵地位。市場認為，緯穎作為Open Compute Project（OCP）的領導廠商，受惠於北美四大CSP對AI伺服器需求的激增，訂單能見度樂觀。

緯穎的成長動能主要來自兩大引擎：GPU AI伺服器的穩定出貨，以及ASIC AI伺服器的強勁成長，多家外資機構看好其2025年後的營收與EPS將有顯著增長，目標價已上看6,000元，確立其在台股AI供應鏈中的「高成長股」地位。

看好緯穎後市股價表現的投資人，可優先選擇價內外20％之間，且剩餘天數100天以上的認購權證，此類權證連動性高、時間價值耗損相對緩慢，能提供較佳的爆發潛力。（台新證券提供）

