快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

全民權證／緯穎 選價內外20%

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

緯穎（6669）在外資連續調高目標價的背書下，股價屢創波段新高，坐穩台股股后寶座，彰顯其在AI浪潮中的關鍵地位。市場認為，緯穎作為Open Compute Project（OCP）的領導廠商，受惠於北美四大CSP對AI伺服器需求的激增，訂單能見度樂觀。

緯穎的成長動能主要來自兩大引擎：GPU AI伺服器的穩定出貨，以及ASIC AI伺服器的強勁成長，多家外資機構看好其2025年後的營收與EPS將有顯著增長，目標價已上看6,000元，確立其在台股AI供應鏈中的「高成長股」地位。

看好緯穎後市股價表現的投資人，可優先選擇價內外20％之間，且剩餘天數100天以上的認購權證，此類權證連動性高、時間價值耗損相對緩慢，能提供較佳的爆發潛力。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 緯穎 伺服器

延伸閱讀

10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

台股ETF熱 國人投資標配

全民權證／緯穎 選逾四個月

緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

相關新聞

台指期 短線高檔震盪

台股昨（28）日呈高檔震盪格局，盤中一度上漲近百點，但市場追價意願不足，權王台積電熄火，資金轉往記憶體、矽光子、散熱等族...

期貨商論壇／國巨期 伺機布局

受惠AI相關應用需求持續強勁以及歐美地區夏季假期結束，國巨*（2327）9月營收116.81億，創歷史新高，第3季合併營...

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

黃金價格自歷史高位回落，12 月期貨黃金收報每盎司一度跌破4,000美元，較先前創下的4,359.4美元紀錄下跌超過6%...

台積電、鴻海 認購火熱

輝達（NVIDIA）在華盛頓舉行GTC華盛頓特區峰會，執行長黃仁勳將在美東時間10月28日發表主題演講，預料將再為AI帶來話題，台股AI類股呈現次族群輪動，依然是盤面主軸，AI相關或參加GTC大會的台廠受矚目，相關權證可伺機布局。

金像電、緯創 四檔搶鏡

台股昨（28）日雖小跌收市，不過隨輝達GTC大會登場，激勵盤面上相關「GTC概念股」強勢表態，如金像電（2368）、緯創...

華碩帶勁 押價內外15%

參與GTC大會的台灣供應鏈廠商備受期待，其中電腦品牌龍頭華碩（2357）近期在資本市場表現穩步盤堅，股價呈現上揚趨勢。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。