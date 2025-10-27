超級周報到！台指期夜盤上半場 以盤待反彈

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤27日開盤後，在日盤再創歷史新高、美股電子盤持續反彈中。示意圖。記者葉信菉／攝影
台指期夜盤27日開盤後，在日盤再創歷史新高、美股電子盤持續反彈中，以28,236點、上漲17點開出後，雖一度回測28,100點關卡支撐性，但在本周包括四大CSP法說會、輝達（NVIDIA）GTC大會、川習會將陸續登場，逢低也不乏搶搭反彈列車買盤伺機卡位下，盤後隨後由黑翻紅，在晚間9點左右，夜盤指數在28,219點、約平盤附近遊走。

由於美、中宣布川普與習近平的「川習會」，將在10月30日南韓APEC峰會期間登場，加上美國9月CPI低於市場預期，30日凌晨的聯準會FOMC會議有望再次降息，此外，在企業財報方面，包括29日谷歌、30日META、微軟、31日亞馬遜將召開法說會，市場看好上季財報與本季展望中，輝達執行長黃仁勳將在29日凌晨於輝達GTC大會中，發表主題演講，將有助美股、台股後市表現下，多方正在等待進一步反彈訊號。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,490元，平盤附近遊走，電子期上漲近0.1%，半導體期上漲0.3%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股27日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲461點，收27,993點，其中，外資現貨買超326.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少96口至24,211口；投信賣超32億元，自營商買超215.6億元，三大法合計買超510億元。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股價漲量增，站回5日線、並再創歷史新高，日KD黃金交叉，且成交量回到5日與20日均量之上，價量齊揚下有利多頭，指數再次在10日線止跌，多頭架構不變，短線支撐暫看缺口低點27,586點。

台股 輝達

